Heuer kein Verlust bei TGKK

Die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) wird voraussichtlich ausgeglichen bilanzieren. Möglicherweise geht sich vor allem dank der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt ein kleines Plus aus, auch für das Jahr 2018 ist das möglich.

Die Gebietskrankenkasse in Tirol profitiert derzeit von der sehr guten Beschäftigungslage im Land. Je mehr Menschen eine Arbeit haben, desto mehr Sozialabgaben werden in die Kasse eingezahlt. Nach der aktuellen Prognose kann die TGKK deshalb im Gegensatz etwa zu den Gebietskrankenkassen in den Bundesländern Vorarlberg und Salzburg ohne Defizit abschließen - mehr dazu in Krankenkassen erwarten Minus.

ORF/Hammer

Wenn es weiter günstig laufe, könnte sich heuer sogar ein leichtes Plus ausgehen, so TGKK-Direktor Arno Melitopulos. Im kommenden Jahr rechnet er mit steigenden Kosten - unter anderem durch neue Medikamente auf dem Markt.

14 Mio Euro Abgang für 2018 budgetiert

In der Vorschau ist derzeit ein Minus von 14 Millionen Euro eingerechnet. Bei guter Wirtschaftslage und auch sonst positiver Entwicklung könnte sich aber auch 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis ausgehen.