Brutale Übergriffe auf Frauen in Innsbruck

Die Innsbrucker Polizei hat im Stadtteil Wilten die Streifentätigkeit verstärkt. Hintergrund sind zwei brutale Übergriffe auf Frauen. Die Polizei geht vom selben Täter aus.

Im Bereich des Beseleparks treibt der Unbekannte derzeit sein Unwesen. In der Nacht auf Sonntag passte er gegen 1.00 Uhr eine 19-Jährige ab, schlug ihr in den Schritt und flüchtete Richtung Klinikgelände. Ganz ähnlich ereignete sich der Angriff auf eine 55-Jährige in der Woche zuvor. Auch da schlug der Unbekannte der Tirolerin in den Unterleib und lief davon.

Bei der Innsbrucker Kriminalpolizei geht man jetzt von ein- und demselben Täter aus. Vorerst wurde nun zwischen 22.00 Uhr und 2.30 Uhr die Streifentätigkeit erhöht.

20 bis 25 Jahre alter Mann

Der Gesuchte ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und soll Raucher sein. Beim letzten Übergriff trug er eine auffällige Wollmütze mit dicken roten und einem dünnen, weißen Streifen, sowie blaue Jeans, eine schwarze Jacke oder Pullover mit Kapuze über dem Kopf.