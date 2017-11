Grüner GR-Klub entschuldigt sich bei Mesut Onay

Der Grüne Innsbrucker Gemeinderatsklub hat sich laut Spitzenkandidat Georg Willi bei GR-Mandatar Mesut Onay entschuldigt. Dem voraus sei ein Gespräch gegangen, in dem auch festgehalten wurde, dass Onay formal gar nicht ausgeschlossen worden sei.

In Bezug auf den Status Quo hält Willi fest, dass es letztlich „keinen Beschluss des Innsbrucker Klubs auf einen Ausschluss gab. Dennoch werde Mesut Onay nicht mehr Teil des Klubs sein. Darauf habe man sich gemeinsam verständigt“, so der Grüne Spitzenkandidat für die Innsbrucker Gemeinderatswahl 2018.

ORF

Vor zwei Tagen eskalierte die Situation im Innsbrucker Gemeinderatsklub. Man wolle Klubmitglied Onay ausschließen, da es Vorwürfe gegen ihn gebe, die einen massiven sexuellen Übergriff zum Inhalt haben - mehr dazu Grüne trennen sich von einem GR-Mandatar. Onay bestätigte gegenüber dem ORF Tirol, dass es vor zwölf Jahren einen Vorfall gegeben habe. Dieser sei von der betroffenen Frau aber nie zur Anzeige gebracht worden und aus seiner Sicht auch ausgeräumt. Zudem sei der Vorfall seit Jahren in der Partei bekannt gewesen. Onay vermutete hinter seinem angekündigten Ausschluss eine persönliche Racheaktion.

Onay habe Entschuldigung angenommen

Jetzt, zwei Tage später, gab der Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2018 Georg Willi bekannt, dass es am Dienstag ein klärendes Gespräch mit allen Beteiligten gegeben habe und noch geben werde. Details würden aber nicht bekanntgeben. Aber es sei ein erster ersten Schritt hin zu einer Klärung erfolgt, so Willi. So nimmt der Gemeinderatsklub die öffentliche Aussage „Hinweise, dass 2005 kein Einzelfall war, können wir nicht entkräften“ mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. „Ich bedauere, dass es dazu gekommen ist und bin froh, dass wir das rasch aus der Welt schaffen konnten und Mesut Onay die Entschuldigung des Klubs für diese Formulierung angenommen hat“, so Willi am Mittwoch.

Willi wird die Liste der Grünen bei der Gemeinderatswahl 2018 anführen, er hat darüber hinaus derzeit keine Funktion bei den Grünen. Parteichefin Ingrid Felipe mahnte am Dienstag zur Einigkeit, jeder Streit, der öffentlich ausgetragen wird, sei derzeit „Gift für die Grünen“ - mehr dazu in Felipe will keine Debatte über Interna.