Brandstifter dürften Jugendliche sein

Zwei Vorarlberger Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind als Tatverdächtige für eine Brandstiftung am Arlberg ausgeforscht worden, so die Polizei. Den beiden wird zudem eine versuchte Brandstiftung in Pettneu zur Last gelegt.

Die Beiden sollen am 27. Oktober zu Mittag in St. Jakob am Arlberg und in Pettneu (beides Bezirk Landeck) zwei Stadel angezündet haben, so die Polizei am Mittwoch. Der Stadel in St. Jakob konnte nicht mehr gerettet werden.

zeitungsfoto.at

In Pettneu, im Ortsteil Schnann, wurde gegen Abend desselben Tages - offenbar auch von den Jugendlichen - ein zweites Mal Feuer gelegt. Hier blieb es beim Versuch, da der Brand von selbst erlosch.

Jugendliche sind geständig

Nach der ersten Einvernahme seien die Burschen geständig, heißt es. Sie seien zunächst mit dem Zug von Vorarlberg nach St. Anton gefahren. Dort hätten sie sie zwei Fahrräder gestohlen, um damit Richtung Landeck zu fahren. Über das Motiv der Jugendlichen ist nichts bekannt. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt.