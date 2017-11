Mesut Onay: Rauswurf aus grünem GR-Klub

Der grüne Innsbrucker Gemeinderat Mesut Onay ist vom Gemeinderatsklub ausgeschlossen worden. Hintergrund sollen Vorwürfe wegen angeblich massiver sexueller Belästigung sein. Der Fall liegt laut Onay zwölf Jahre zurück.

Am Freitagnachmittag hat der grüne Innsbrucker Gemeinderatsclub den Rauswurf von Mesut Onay beschlossen. Das sickerte am vergangenen Wochenende durch. Zu den genauen Gründen, ob es sich um den Jahre zurückliegenden Fall, der in der Partei längst bekannt war und auch offen diskutiert worden war, oder andere Vorwürfe handelt, wollten sich die Innsbrucker Grünen bislang aber nicht äußern.

Noch keine Stellungnahme der Grünen

Bürgermeisterkandidat Georg Willi war offenbar der Überbringer der Botschaft. Die Klubobfrau der Innsbrucker Grünen, Uschi Schwarzl war am Sonntag zwar erreichbar, wollte aber erst am Montag eine Stellungnahme abgeben, erklärte sie gegenüber ORF Radio Tirol.

Hintergrund für die Zurückkhaltung von Schwarzl könnte ein Ultimatum sein. Laut Onay sei er vor die Wahl gestellt worden, entweder er trete am Wochenende freiwillig zurück oder die Partei würde seinen Rauswurf am Montag öffentlich machen.

Mesut Onay hat für Montag 11.00 Uhr zu einer Pressekonfernz eingeladen, wo er sich zu den Vorgängen und seinen weiteren Pläne äußern will.