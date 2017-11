24. Dezember: Diskussion um offene Geschäfte

Der Heilige Abend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Ob an diesem Tag die Geschäfte geöffnet haben sollten oder nicht, wird in Tirol gerade intensiv diskutiert. Eine Sonderreglung in der Gewerbeordnung gibt es aber nicht.

In 40 Tagen ist Heiliger Abend und der fällt heuer auf einen Sonntag. In Deutschland und Dänemark dürfen die Geschäfte an diesem Sonntag aufsperren. In Tirol dürfen die Geschäfte, wie das ganze Jahr über, nur in ausgewiesenen Tourismusgebieten geöffnet werden. Das betrifft genau 26 Gemeinden sowie die Innsbrucker Altstadt mit Rennweg, Herzog-Otto-Straße, sowie den Markt- und Burggraben.

Geschäfte in Innsbruck bleiben meist zu

In Innsbruck werden die Geschäfte zu Weihnachten großteils aber geschlossen bleiben. Denn jene Läden, die in Innsbruck geöffnet haben dürften, haben sich bereits großteils dagegen entschieden. Es sei ein Abwägen der Einnahmen an diesem Tag und der Ausgaben für den erhöhten Sonntagsdienst für die Beschäftigten, sagt der Geschäftsinhaber und Obmann des Innsbruck Tourismus Karl Gostner. Man habe doppelte Personalkosten und das stünde im Gegensatz zu den Einnahmen. Auch der Aufwand würde sich in Innsbruck einfach nicht lohnen, so Gostner. Die entscheidende Frage an die Mitarbeiter - Geschäftssinn gegen weihnachtliche einkaufsfreie Ruhe - ergab, dass die Geschäfte geschlossen bleiben.

Tourismusorte sperren auf

In Mayrhofen wird noch darüber beraten, ob aufgesperrt wird. In Seefeld aber zum Beispiel weiß man schon, dass die Geschäfte am 24. Dezember großteils offen bleiben werden. Für die Geschäfte in Seefeld, aber auch in allen anderen Tourismusgemeinden, sei der Sonntag generell ein sehr wichtiger Einkaufstag geworden, sagt Ernst Maier von der Seefelder Kaufmannschaft. Den Sonntag könne man sich in den Saisonen nicht mehr wegdenken. Das schließe dieses Jahr den 24. Dezember ein.

Den Gästen volle Einkaufsmöglichkeit bieten

Am 23. Dezember, also am Samstag davor, werden erwartungsgemäß viele Gäste anreisen - und denen will man noch das ganze Weihnachtsgeschäft am 24. Dezember anbieten können. Selbstverständlich sei, dass der Gast, der sich in einem Tourismusort aufhält, nicht sagen lassen will, wann er einkaufen darf oder nicht. Wer da als Geschäftsmann dabei sein will, der müsse einfach seine Geschäfte bis ca. 16.00 - 17.00 Uhr offen halten, so Ernst Maier weiter.

Lebensmittel am 23. Dezember kaufen

Die meisten Supermarktketten in Tirol bleiben aber am Sonntag den 24. Dezember geschlossen. Argumentiert wird das großteils mit dem Wunsch der Mitarbeiter. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel seien froh, noch einmal frei zu haben. Fällt dieser Tag wie in anderen Jahren auf einen Werktag, sind die Geschäfte zumindest bis Mittag geöffnet.