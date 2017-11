Kaltenbach wählt neuen Bürgermeister

In Kaltenbach werden heute ein neuer Gemeinderat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Mehrheit des Gemeinderats war nach Streitigkeiten mit der Bürgermeisterliste zurückgetreten. Derzeit verwaltet das Land Kaltenbach.

Ende Juli gab es den großen Knall in Kaltenbach, als sieben der 13 Gemeinderäte zurücktraten. Streitigkeiten mit der Bürgermeisterliste waren der Grund, so die Erklärung. Damit war der Gemeinderat nicht mehr beschlussfähig, er musste aufgelöst werden - mehr dazu in Neuwahl nach Polit-Hick-Hack in Kaltenbach.

Auch der SPÖ-Bürgermeister Klaus Gasteiger war damit nach 17 Jahren außer Dienst. Er tritt heute wieder an. Seine Arbeit sei noch nicht beendet, er spüre Rückhalt in der Bevölkerung, so Gasteiger.

ORF

Herausforderer für politischen Neustart

Der zweite Bürgermeisterkandidat ist ÖVPler Alexander Maier. Der 35-Jährige lebt erst seit Juli in Kaltenbach, er arbeitet beim Land Tirol. Maier will mit seiner Neuen Liste Kaltenbach einen politischen Neustart ohne Streitigkeit, erklärt er.

1.035 Personen sind in Kaltenbach wahlberechtigt, Wahlschluss ist um 12.00 Uhr.