Innsbruck: Gefährliche Drohung und Luftschuss

Ein 17-Jähriger Einheimischer ist in der Nacht auf Samstag in Innsbruck von drei Männern bedroht worden. Einer der Männer hatte außerdem mit einer Waffe in die Luft geschossen. Das Trio wurde vorübergehend festgenommen.

Gegen 2.00 Uhr kam es zwischen drei Österreichern im Alter von 21, 20 und 16 Jahren und einem 17-Jährigen (ebenfalls Österreicher) in Innsbruck in einer Geldangelegenheit zu einem lautstarken Streit. Daraufhin soll einer der Männer den 17-Jährigen bedroht und mit einer Waffe in die Luft geschossen haben.

Bei der Durchsuchung der Männer wurden laut Exekutive eine Schreckschusspistole, ein Schlagring mit integrierter Klinge sowie zwei Küchenmesser sichergestellt. Gegen zwei von ihnen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Erhebungen werden sie angezeigt, hieß es. Verletzt wurde niemand.