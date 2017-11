ÖBB: Baustelle fordert Fahrplanänderung

Bahnreisende, die über das Deutsche Eck nach Tirol fahren wollen, müssen ab Sonntag für ihre Reise mehr Zeit einplanen. Eine dreiwöchige Baustelle zwischen Salzburg und Kufstein sorgt für Fahrplanänderungen und Verspätungen.

Eine Baustelle am Deutschen Eck der Deutschen Bahn hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Richtung Tirol. Deshalb haben die ÖBB einen eigenen Baustellenfahrplan eingerichtet.

Besondere Vorsicht bei Anschlusszügen

Bei Fahrten zwischen Salzburg und Kufstein ist mit 15 Minuten Verspätung zu rechnen, erklärt Christoph Gasser-Maier von den ÖBB. „Betroffen sind vorwiegend die Anschlussverbindungen im Nahverkehr an den Knoten Innsbruck und Wörgl. Hier können die von den Passagieren gewohnten unmittelbaren Anschlusszüge nicht erreicht werden“, so Gasser-Maier weiter - mehr dazu in Geänderte Fahrzeiten wegen Bauarbeiten.

Die ÖBB bedauern die Unannehmlichkeiten und empfehlen, mehr Reisezeit einzuplanen und sich vorab über die geänderten Zeiten zu informieren. Die Baustelle dauert bis einschließlich 3. Dezember. Züge von Tirol Richtung Osten sind nicht betroffen.

Für Fragen haben die ÖBB eine kostenlosen Hotline 0800 312131 eingerichtet.

Link: