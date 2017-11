Serieneinbrecher in Wien geschnappt

In Wien ist ein 30-jähriger, mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen worden. Er wurde von einem Hoteldirektor erkannt. Der 30-Jährige wurde nach zahlreichen Einbrüchen vor allem von der Tiroler Polizei gesucht.

Donnerstagmittag wollte der 30-jährige Österreicher in einem Hotel am Wiener Hauptbahnhof auschecken. Dort wurde er aber bereits von der Polizei empfangen und verhaftet.

Fahndungsfoto brachte Erfolg

Der aufmerksame Hoteldirektor hatte den mutmaßlichen Serieneinbrecher auf einem Fahndungsfoto erkannt. Das wiederum veröffentlichte die Tiroler Polizei nach zahlreichen Einbruchsdiebstählen und Einmietbetrügereien. Der 30-Jährige war in Tirol vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, er nächtigte unter anderem im Stubai- und im Zillertal. Und dort dürfte er auch zahlreiche Einbrüche verübt haben - mehr dazu in Mutmaßlicher Einbrecher in Waffengeschäft.

Bei seiner Festnahme im Hotel in Wien fanden die Polizisten dann auch Einbruchswerkzeug und Geld.