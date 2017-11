Benkos Signa kauft Immobilien um Milliarden

Der österreichische Karstadt-Eigner Signa des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko hat den größten deutschen Immobiliendeal des Jahres besiegelt. Für 1,5 Mrd. Euro kauft Signa ein Immobilienportfolio vom Investor RFR.

Am Donnerstag haben die beiden Unternehmen den Deal bekannt gegeben. Er umfasst das Hochhaus „Upper West“ in Berlin, das „Kaufmannshaus“ und die „Alsterarkaden“ in Hamburg und das im Bau befindliche Einkaufszentrum „Upper Zeil“ in Frankfurt sowie die 50-prozentige RFR-Beteiligung am „Karstadt am Münchner Hauptbahnhof“.

Die restlichen 50 Prozent hielt Signa bereits. Insgesamt verfügen die Immobilien über rund 160.000 Quadratmeter Mietfläche, davon 70.000 Quadratmeter Einzelhandel, 55.000 Quadratmeter Büro und 17.000 Quadratmeter Hotel.

Marek Śliwecki - Wikimedia/Lizenz CC BY-SA 4.0

Signa hat auch Kaufhof im Visier

Hinter Signa steht der Tiroler Investor Rene Benko, der 2015 die Karstadt-Warenhäuser übernommen hatte. Das österreichische Unternehmen hatte vergangene Woche ein drei Mrd. Euro schweres Angebot für den Karstadt-Konkurrenten Kaufhof beim nordamerikanischen Eigner HBC vorgelegt.

Link: