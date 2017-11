Goldenes Leuchten: Lampen aus Laub

Jasmin Castagnaro wünscht sich Herbst im ganzen Jahr. Deshalb hat sie Lampen aus Laub erfunden. Die Designerin sammelt in den Herbstmonaten buntes Laub und verarbeitet es dann zu handgemachten Lampenschirmen.

Jasmin Castagnaro ist im Herbst ständig auf der Suche. In Parks und Stadtgärten sammelt sie unzählige Blätter am Boden. Laub ist für die 29-jährige Brixnerin nämlich wertvoller Abfall. „Kaum fallen die Blätter auf den Boden, werden sie auch schon weggeräumt und in den Müll geschmissen. Das finde ich sehr schade und deshalb dachte ich mir, da könnte man doch mehr draus machen“, so die Jungdesignerin.

Aus Laub wird Licht

In ihrem Atelier bringt Jasmin Castagnaro die verwelkten Blätter wieder zum Leuchten. Säcke voll Laub warten dort weiterverarbeitet zu werden. Um die Lampenschirme herzustellen, braucht es viel Geduld. „Im Atelier wird das Laub zerbröselt, manchmal verarbeite ich es fast zu Staub. Es ist alles Handarbeit, da gehen schon viele Wochenenden drauf“, erzählt Jasmin. Zusätzlich zu den Blättern benutzt sie biologisches Harz und Gussformen aus Holz.

Nachhaltige Designobjekte

An ihrer Erfindung tüftelt Jasmin Castagnaro mittlerweile seit zwei Jahren. Bisher hat sie drei Lampenmodelle entwickelt. Um neue Formen der nachhaltigen Designobjekte herstellen zu können, hat sie vor kurzem eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Mit dem gesammelten Geld hofft Jasmin mit der Geschäftsidee durchstarten zu können.

„Jedes Modell bringt anderes Licht zum Vorschein, die verschiedenen Laubarten reagieren schließlich ganz unterschiedlich auf den Klebstoff. Das ist jedes Mal eine Überraschung“, sagt Jasmin. Jetzt wartet noch viel Arbeit auf sie, die letzten Blätter müssen gesammelt werden. Dann kann es auch an grauen Wintertagen golden leuchten.