Ellmau: Arbeiter stürzte mehrere Meter ab

Montagnachmittag ist ein 35-jähriger Kärntner bei Montagearbeiten von einem Balkon rund sechs Meter abgestürzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

Der Arbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau war gegen 13.45 Uhr auf einer Baustelle in Ellmau gerade dabei, ein Balkongeländer im 3. Stock zu montieren. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er das Gleichgewicht und stürzte rund sechs Meter tief auf den Fliesenboden der Terrasse im 1. Stock des Hauses.

ZOOM.Tirol

Laut Polizei war der Mann nach dem Unfall ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

