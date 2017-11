Krumschnabel will Familienpartei gründen

Schön langsam formieren sich die Fraktionen, die sich im kommenden Februar zur Landtagswahl stellen wollen. Die derzeit freie Tiroler Landtagsabgeordnete Andrea Krumschnabel will in vier Monaten mit einer eigenen Liste antreten.

„Tiroler Familienpartei“ so soll diese Liste heißen. Krumschnabel will sich für die Anliegen von Familien und unter anderem für günstigere Tarife bei der Kleinkinderbetreuung einsetzen. Das Leben für Familien sei viel zu teuer in Tirol. Das müsse sich ändern. Man müsse die Weichen stellen, dass wieder mehr junge Menschen Familien gründen, so Krumschnabel gegenüber ORF Tirol. Noch im November will Krumschnabel ihre Liste und ihre Ideen präsentieren.

Parteiausschluss nach Unstimmigkeiten

Krumschnabel war bei der letzten Landtagswahl 2013 für Vorwärts Tirol angetreten - nach Unstimmigkeiten mit der damaligen Führung hatte die Partei sie Mitte 2014 ausgeschlossen - seitdem ist Krumschnabel freie Abgeordnete - mehr dazu in Vorwärts Tirol schließt Krumschnabel aus.