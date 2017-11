Alkolenker verursachte schweren Unfall

In Ebbs (Bezirk Kufstein) ist ein 63-Jähriger in der Nacht auf Samstag auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Pkw eines 20-Jährigen geprallt. Der 20-Jährige und sein Beifahrer wurden verletzt. Der alkoholisierte Unfallverursacher weigerte sich, mit der Rettung mitzufahren.

Der 63-jährige Einheimische war in der Nacht auf Samstag auf der B175 in Ebbs (Bezirk Kufstein) gegen den Pkw eines 20-jährigen Deutschen geprallt, wobei der Deutsche und sein 18-jähriger Beifahrer verletzt wurden. Die Kollision war derart heftig, dass die Autos von der Fahrbahn geschleudert wurden.

ZOOM Tirol

An beiden Autos entstand Totalschaden. Das Fahrzeug des Tirolers überschlug sich dabei und kam in einem angrenzenden Feld zu liegen. Der 20-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer wurden nach der Erstversorgung ins BKH Kufstein eingeliefert. Der Unfallverursacher, der stark alkoholisiert war, weigerte sich, mit der Rettung ins BKH Kufstein zu fahren. Während der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße vorübergehend gesperrt werden.