MS Benedikt wird Tummelplatz für Kinder

Am Donnerstag hatte die MS Benedikt ihre letzte Fahrt, als Attraktion bleibt sie dem Achensee aber weiterhin erhalten. Vor allem die jungen Besucher werden ihre Freude an dem Passagierschiff haben, das mittlerweile an Land gebracht wurde.

Knapp 60 Jahre nach ihrer ersten Fahrt hat die MS Benedikt jetzt am Wasser ausgedient. Verkauft wurde das Schiff um einen symbolischen Euro an die Gemeinde Eben am Achensee, wo man auch künftig in die MS Benedikt einsteigen kann.

Zoom.Tirol

Attraktion für neuen Strandbereich

Das 31 Meter lange Schiff wurde am Donnerstag aus dem Wasser gehoben. Zwei Kräne und ein Tieflader waren damit beschäftigt die 80 Tonnen im derzeit entstehenden Freizeitzentrum Atoll zu platzieren. „Unser Benedikt bekommt damit einen der wohl schönsten Bestimmungszwecke überhaupt – ein Kinder- und Spieleschiff“, so Kapitän Daniela Neuhauser.

Nächtliche Fahrt an Land Zahlreiche Schaulustige beobachteten die nächtliche Fahrt der MS Benedikt durch Eben am Achensee.

Beim Seespitz wurde das Schiff aus dem Wasser gehoben und dann mit dem Tieflader auf der Straße auf die andere Seite des Sees geführt. Ein Spektakel, das in der Nacht auf Freitag auch von vielen Schaulustigen beobachtet wurde. Schon im kommenden Sommer wird die MS Benedikt dann ein Tummelplatz für die kleinen Besucher sein.

Zoom.Tirol

Ältestes Schiff wird 130 Jahre alt

Das MS St. Benedikt ist aber nicht das älteste Schiff am Achensee. Das Gründungsschiff MS St. Josef ist immer noch im Besitz der Achenseeschiffahrt und feiert heuer seinen 130-jährigen Geburtstag. „Für unseren Josef planen wir ein ganz spezielles Projekt“, so Kapitän Daniela Neuhauser.