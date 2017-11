Törggelezeit: Die Stuben sind voll

In Südtirol ist Törggelen zu einem gesellschaftlichen Großereignis geworden. Die Leute stürmen regelrecht die Bauernstuben. „Mehr geht nicht“, sagen mittlerweile sogar die Bauern und Wirte selbst.

Literweise Wein und eine Schlachtplatte nach der anderen wird in Südtirols Schankbetrieben derzeit Abend für Abend serviert. Der Gummererhof in Pinzagen oberhalb von Brixen ist seit zwei Monaten ausgebucht. Jeden Tag werden dort 1.400 Schlutzkrapfen zubereitet und serviert. „Der letzte freie Tag war Anfang September, seitdem arbeiten wir durch und bereiten schon in den frühen Morgenstunden Knödel und Schlutzkrapfen vor“, erzählt Philipp Gummerer, der Juniorbauer.

ORF

Die Herbstferien in Deutschland und Österreich lassen viele Gäste nach Südtirol aufbrechen. Für die Touristen ist das Festmahl in der Bauernstube eine Attraktion. Mittlerweile werden Törggele-Kurzreisen von großen Reiseunternehmen angeboten. Aber auch die Einheimischen besetzen die Tische. Vor allem die Eisacktaler besuchen mehrmals die umliegenden Schankbetriebe.

ORF

In einem Monat ist Schluss mit der Törggelezeit. Im Advent können die Bauern wieder aufatmen und zur Ruhe kommen. Der nächste Herbst ist aber gar nicht mal so weit weg. Die Tisch-Reservierungen für 2018 laufen schon.