tirol kliniken setzen auf Energiesparmodus

Die Tirol Kliniken haben gemeinsam mit dem Tiroler Klimabündnis am Donnerstag ihren neuen Klima-Plan präsentiert. Bis 2020 will der größte Betrieb Tirols seinen Energieverbrauch um 17 Prozent reduzieren.

Seit Donnerstag sind die Tirol Kliniken offizieller Klimabündnis-Betrieb. Das Netzwerk engagiert sich weltweit für den Klimaschutz. Landesweit sind die Tirol Kliniken mit über 8.000 Mitarbeitern der größte von insgesamt 23 Bündnis-Betrieben.

In den letzten Monaten hat das Tiroler Klimabündnis das Unternehmen einem so genannten „Klimacheck“ unterzogen. Dabei prüften sie die Energieffizienz in verschiedenen Bereichen und wie viel erneuerbare Energie verwendet wird. Danach wurden die Ergebnisse mit der Geschäftsführung besprochen und auf deren Basis neue Ziele gesetzt. Bis 2020 will man nun um 17 Prozent weniger Energie verbrauchen.

TILAK/Lackner

Emissionen verringern Strom selber produzieren

Seit 2013 gibt es ein Energiemanagement in den Tirol Kliniken. Der Gesamtenergieverbrauch wurde in den letzten vier Jahren um drei Prozent reduziert. 2016 verbrauchte das Unternehmen, zu dem neben der Klinik Innsbruck unter anderem auch die Krankenhäuser in Hall, Natters oder Hoch-Zirl gehören, gleich viel Strom wie 13.500 Haushalte. Deshalb investiert das Unternehmen in erneuerbare Energien.

Großes Vorbild ist dabei der Standort in Hall. Dort kommt nur noch ein Viertel der Energie von fossilen Trägern wie zum Beispiel Kohle. Um die CO2 Emissionen zu vermindern stellen die tirol kliniken seit letztem Jahr nach und nach auf Elektroautos um. Den Strom dafür wird ebenfalls selbst produziert.

tirol kliniken

Jeder Mitarbeiter soll zum Klimaschutz beitragen

Sparen wollen die tirol kliniken besonders in den Bereichen Abfall, Kommunikation und Verpflegung. Diese Punkte sollen etwa durch gezielte Abfallreduktion umgesetzt werden. Auch durch betriebsinterne Aktionen will das Unternehmen das Bewusstsein für Klimaschutz fördern. So sollen die Mitarbeiter der Krankenhäuser zum Beispiel beim Verlassen von Büros das Licht ausschalten oder regelmäßig lüften und so Energie sparen.

Wenn jeder der über 8.000 Mitarbeiter einen kleinen Teil beiträgt, könnte auch eine Menge Energie gespart werden, heißt es. Deshalb sollen die Führungskräfte nächste Woche vom Klimabündnis über aktuelle Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit informiert werden. Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung wird eine Kampagne starten, die die Mitarbeiter für Themen wie Klima und Umwelt sensibilisieren soll.

Link: