Zehn Prozent weniger Arbeitslose

Ende Oktober sind in Tirol 23.588 Personen ohne Beschäftigung gewesen. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Jahresvergleich um 9,6 Prozent auf 23.588 zurück. Der Rückgang der Arbeitslosen war damit in Tirol erneut deutlicher als im restlichen Österreich.

Kurz vor dem Jahresende zeige sich der Tiroler Arbeitsmarkt weiterhin robust, meint der Tiroler AMS-Chef Anton Kern. „Die Zahl der Arbeitslosen in Tirol ist im Oktober im Jahresvergleich erneut gesunken, inzwischen geht es seit gut zwei Jahren fast ununterbrochen aufwärts. Die Zahl der Erwerbstätigen steigt und die Arbeitslosigkeit sinkt, der Rückgang der Arbeitslosigkeit wird von allen Branchen, Bezirken und Altersgruppen getragen.“

Auch Ältere und Langzeitarbeitslose profitieren

"Die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern stieg im Oktober abermals kräftig, sodass – und das darf als besonders erfreulich festgehalten werden – aktuell auch Ältere und Langzeitarbeitslose davon profitieren,“ so Kern weiter. Bei den 1.663 länger als ein Jahr vorgemerkten Arbeitslosen konnte ein Rückgang um 201 Personen oder 10,8 Prozent verzeichnet werden.

Die Zahl der Arbeitslosen ging in allen Tiroler Bezirken zurück. Spitzenreiter war Innsbruck um 13,3 Prozent oder 1.159 Personen. Es folgen Kufstein (-11,7 Prozent oder -363), Reutte (-10,6 Prozent oder -121), Kitzbühel (-8,7 Prozent oder -194), Schwaz (-8,2 Prozent oder -240), Imst (-8,2 Prozent oder -174), Lienz (-5,5 Prozent oder -124) und Landeck (-3,3 Prozent oder -117).

ORF.at/Brigit Hajek

In ganz Österreich waren Ende Oktober 315.722 Personen ohne Beschäftigung. Das bedeutet im Vergleich zu Oktober 2016 ein Rückgang um 7,4 Prozent.

Stärkster heuer gemessene Rückgang

„Saisonbedingt steigt Ende Oktober die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf wieder. Mit aktuell rund 393.000 als arbeitslos oder in Schulungen des AMS registrierten Arbeitssuchenden sind jedoch im Vorjahresvergleich um rund 19.000 bzw. 4,6 Prozent weniger Menschen beim AMS vorgemerkt als im Oktober 2016. Es ist dies der stärkste heuer gemessene Rückgang. Die Arbeitslosigkeit sinkt dabei mit Ausnahme von Vorarlberg (+0,3%) in allen Bundesländern", so Johannes Kopf, Chef des AMS.