Frontalzusammenstoß auf Ehrwalder Straße

Auf der Ehrwalderstraße (B187) ist es am Mittwochnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Unfallursache dürfte ein Überholmanöver mit überhöhter Geschwindigkeit gewesen sein.

Der Unfall passierte gegen 15.15 Uhr. Eine Frau, laut Polizei Lermoos vermutlich Amerikanerin, war bei Ehrwald Richtung Garmisch unterwegs. Sie habe mehrmals überholt, hieß es. In einer Rechtskurve setzte sie abermals zum Überholen an, verlor die Kontrolle über ihr Auto und prallte frontal in ein ihr entgegenkommendes Auto.

zeitungsfoto.at

zeitungsfoto.at

Verletzte in umliegende Spitäler gebracht

Die 43- und 49-jährigen Frauen mussten schwer verletzt mit je einem Hubschrauber in die Krankenhäuser nach Murnau und Reutte gebracht werden. Ein Insasse, der Ehemann einer der Lenkerinnen, wurde vermutlich leicht verletzt. Er wurde zur Abklärung ebenfalls ins Spital gebracht. Die Ehrwalder Straße war zweieinhalb Stunden in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.