Wissenschaftspreis an Thomas Bechtold

Thomas Bechtold erhält den mit 14.000 Euro dotierte Wissenschaftspreis des Landes Tirol. Der Preisträger ist Leiter des Instituts für Textilchemie und Textilphysik. Die Außenstelle der Universität Innsbruck befindet sich in Dornbirn.

Thomas Bechtold arbeitet seit 35 Jahren an dem Institut, seit 20 Jahren leitet er es. Das Institut zählt zu den international erfolgreichen „Think-Tanks“ für textile Forschung und Entwicklung. Durch die enge Verknüpfung der Außenstelle mit der heimischen Textilindustrie habe Universitätsprofessor Bechtold nationale wie auch internationale Leitbetriebe bei der Erforschung und Umsetzung von neuen innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen wirksamst unterstützt.

Land Tirol/Kathrein

Das betreffe die Bereiche der Fasermodifikation, textilen Färbungsprozesse, technischen Textilien, Funktionsbekleidung ebenso wie die Nachhaltigkeit und das Recycling dieser Materialien, so Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) bei der Preisübergabe.

Förderpreis für Wissenschaft

Den mit 4.000 Euro dotierten Förderpreis für Wissenschaft, der ebenfalls am Dienstag verliehen wurde, erhielt Dr. Noemí Aguiló-Aguayo. Die Textilchemikerin ist Mitarbeiterin von Thomas Bechtold am Institut in Dornbirn.

Land Tirol/Kathrein

Arthur-Haidl-Preis an Zentrum für Jugendarbeit z6

