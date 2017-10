Tödlicher Arbeitsunfall in Ischgl

Ein 37-Jähriger ist am Montag in Ischgl (Bezirk Landeck) von einer Lkw-Auffahrrampe erschlagen worden. In Südtirol ist ein Landwirt bei einem Traktorüberschlag tödlich verunglückt.

Wie die Polizei berichtete, löste sich beim Abladen einer Arbeitsmaschine in Ischgl die linke Rampe, als sich der Mann darunter befand. Der Mann wurde am Kopf getroffen. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.

Unfallhergang noch unklar

Zu dem Unfall war es kurz vor 7.30 Uhr gekommen. Der Einheimische wollte im Dorfzentrum von Ischgl die Maschine vom Tieflader holen. Warum sich dabei die linke Auffahrrampe gelöst hatte, war vorerst unklar und Gegenstand der Erhebungen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Verunglückten an. Zudem wurde der Lkw-Anhänger sichergestellt.

Tödlicher Traktorunfall in Südtirol

Ein Landwirt ist am Montag bei einem Unfall mit einem Traktor in Stilums bei Feldthurns in Südtirol tödlich verunglückt. Laut Angaben der Landesnotrufzentrale überschlug sich die Zugmaschine und begrub den Mann unter sich. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall hatte sich aus bisher unbekannter Ursache kurz nach 10.30 Uhr ereignet. Im Einsatz standen Feuerwehr, Carabinieri, Weißes Kreuz und der Rettungshubschrauber „Pelikan 2“.