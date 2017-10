Ein warmer und sonniger Oktober geht zu Ende

Der Oktober ist in Tirol relativ warm, sonnig und trocken gewesen. Das zeigt die Auswertung der Wetterdaten durch die ZAMG. Im Vergleich zu den Durchschnittsdaten war es in Kufstein am wärmsten und in Lienz am sonnigsten.

Lienz konnte seinem Ruf als Sonnenstadt in diesem Oktober gerecht werden. Um 26 Prozent länger als im längjährigen Durchschnitt strahlte die Sonne vom Himmel. In ganz Tirol schien die Sonne um 16 Prozent länger.

Dazu passt auch, dass es um 1,2 Grad wärmer war. In Innsbruck kletterte am 5. Oktober die Quecksilbersäule noch einmal auf 26,5 Grad, was auch den österreichweiten Spitzenwert darstellt. Besonders warm war es in Kufstein, hier lagen die Temperaturen um 1,6 Grad über dem Schnitt, auf der kühleren Seite lag hingegen Nauders, aber selbst hier lag die Temperatur noch 0,2 Grad über dem Oktobermittel.

Niederschläge leicht unter dem Durchschnitt

Regen und Schnee blieben in Tirol in diesem Oktober um 13 Prozent unter dem Mittelwert. Der Sturm an diesem Sonntag zog in Tirol zwar ohne größere Schäden vorüber, aber immerhin erreichte eine Böe am Innsbrucker Flughafen die Orkanstärke von 124 km/h.