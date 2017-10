Überfall auf Wettlokal in Schwaz geklärt

Nach dem Überfall auf das Wettbüro in Schwaz in der vergangenen Woche hat die Polizei einen 20-Jährigen als mutmaßlichen Täter ausgeforscht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde unter anderem das erbeutete Geld gefunden.

In der Nacht auf Freitag hatte ein mit einer Sturmhaube maskierter Täter eine Viertelstunde vor Mitternacht das Lokal in Schwaz überfallen. Er konnte mit einem fünfstelligen Eurobetrag flüchten - mehr dazu in Wettlokal in Schwaz überfallen.

Im Zuge der Ermittlungen überprüfte das Landeskriminalamt auch alle Personen, die an dem Tag vor der Tat Gast im Wettlokal waren. So kamen die Beamten auf den 20-jährigen Schwazer.

ZOOM.Tirol

Beute und Tatwaffe in Wohnung gefunden

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten in verschiedenen Verstecken einen höheren, fünfstelligen Bargeldbetrag, einen Rucksack und eine Schreckschusspistole. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich nach Polizeiangaben um die Beute und die bei der Tat benutzte Waffe.

Das Einsatzkommando Cobra nahm dann wenig später den Österreicher als mutmaßlichen Täter fest. Der 20-Jährige war bislang unbescholten und zeigte sich geständig. Er gab als Motiv „Adrenalinkick“ an und wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.