Mehrere Jacken in Bar gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in Neustift in einer Bar mehrere Jacken gestohlen. Die Jacken waren auf Barhockern abgelegt oder hingen in der Garderobe. Der Diebstahl hatte sich schon in der Nacht auf den Nationalfeiertag ereignet.

Handys, die in den Jacken waren, wurden tags darauf in Neustift gefunden. Sie konnten an die entsprechenden Leute zurückgegeben werden.

Täter könnte beobachtet worden sein

Laut der Polizei ist es möglich, dass der Täter bei den Diebstählen beobachtet wurde, weil das Lokal zum Tatzeitpunkt zwischen 1.00 Uhr und 3.00 Uhr gut besucht war. Die Polizei bittet um Hinweise.