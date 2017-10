Prozess nach Geiselnahme in Erpfendorf

Nach einer Geiselnahme und einem Banküberfall in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel) muss sich am Montag ein 29-jähriger Mann vor dem Landesgericht in Innsbruck verantworten. Der spektakuläre Fall hat sich Mitte Mai zugetragen.

Sechs Stunden hatte der Mann Mitte Mai die Polizei in Atem gehalten. Dann erst ergab er sich und ließ seine Geisel, einen ihm bekannten Taxifahrer, frei. Die Geiselnahme um den Banküberfall endete letztendlich unblutig.

ZOOM.Tirol

90.000 Euro erbeutet

Der Angeklagte soll den Taxifahrer gezwungen haben, eine vermeintliche Sprengstoffweste anzuziehen und ihn zu der Bankfiliale nach Erpfendorf zu fahren. Dort forderte er laut Anklage von der Bankangestellten mit einer Softgun den Tresorschlüssel und steckte dann 90.000 Euro in eine mitgebrachte Tasche. Am Montag muss sich der Mann wegen erpresserischer Entführung und Raubs vor Gericht verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.

Links: