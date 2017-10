Polizei stoppt Einbrecher mit Dienstwaffe

Mit einem Schuss haben Polizeibeamte in Fulpmes im Stubai in der Nacht auf Sonntag vier jugendliche Einbrecher gestoppt. Die Burschen waren auf der Flucht vor den Beamten in einen Wald gelaufen. Ein Polizist gab einen Schuss ab.

Ein Hausbesitzer meldete gegen 22.30 Uhr einen Einbruch, daraufhin leitete die Polizei die Fahndung ein. Kurz darauf beobachteten die Beamten auf einem steil bergwärts führenden Wald die vier zu Fuß flüchtenden Burschen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Nachdem diese wiederholte Aufforderungen zum Stehenbleiben ignoriert hatten, gab ein Beamter einen Schuss senkrecht in die Luft ab. Daraufhin stellten sich die jungen Männer.

Meldung an die Staatsanwaltschaft

Auf Nachfrage gab es bei der Polizeiinspektion Fulpmes wegen der laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte. Ein Einsatz der Dienstwaffe wird laut Polizei-Pressestelle an die Staatsanwaltschaft gemeldet und einer internen Kontrolle durch das Bezirkskommando unterzogen. Die Jugendlichen wurden festgenommen, über die mögliche Beute bei dem Einbruch gab es zunächst ebenfalls keine Auskunft.