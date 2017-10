Sölden: RTL wegen drohender Stürme abgesagt

Der für Sonntag geplante alpine Ski-Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden ist abgesagt worden. Wegen der Sturmwarnung kann die Sicherheit auf dem Rettenbachferner nicht gewährleistet werden.

Der erste Durchgang des Riesentorlaufs hätte um 10.00 Uhr gestartet werden sollen, eine Verschiebung war wegen der Prognose keine Option.

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Sicherheit auf dem Berg nicht gewährleistet

„Wir denken positiv, aber wir sind auch realistisch“, hatte FIS-Herren-Renndirektor Markus Waldner bereits Samstagabend in der Mannschaftsführersitzung gemeint und eine frühe Entscheidung angekündigt - mehr dazu in Sturm lässt Herren-RTL in Sölden weiter wackeln. Diese Entscheidung fiel dann am Sonntag um kurz vor sieben Uhr MEZ.

Pistenschef Isidor Grüner begründete dies mit der Sicherheit angesichts der angekündigten Stürme. „Es ist unverantwortlich, jemanden raufzulassen, von einem fairen Rennen ist keine Rede“, so Grüner.

Nach dem Ausfall der kompletten Auftaktveranstaltung 2006 wegen Warmwetters und Regens und der Absage des Herren-Rennens 2010 wegen Nebels fällt damit zum dritten Mal der Bewerb der Männer in Sölden aus. Die Damen fuhren am Samstag plangemäß, es siegte die Deutsche Viktoria Rebensburg - mehr dazu in Deutsche Rebensburg holt RTL-Sieg in Sölden.

Der Ski-Weltcup wird Mitte November mit je einem Slalom für Damen (11.) und Herren (12.) in Levi (Finnland) fortgesetzt.