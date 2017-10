Motocrosslenker fuhr im Tunnel: Von Zug erfasst

Ein 21-jähriger Motocross-Fahrer ist am Samstagnachmittag in Ellbögen in einem Tunnel auf der Brenner Bahnstrecke mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Der Mann wurde dabei nicht verletzt. Ein zweiter Motocrossfahrer flüchtete.

Nach ersten Erhebungen der Polizei waren die beiden Biker gegen 15.00 Uhr mit ihren Motorrädern auf den Gleisen im Tunnel unterwegs. Trotz einer Notbremsung wurde einer der beiden vom Zug erfasst. Er wurde mit der Bahn nach Innsbruck gebracht, dort stellte man fest, dass er unverletzt geblieben war. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Zug wurde nicht beschädigt.

Der zweite Biker floh, nach ihm wurde gefahndet. Die beiden Crosser werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt, teilte die Polizei mit.