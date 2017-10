Sturm lässt Herren-RTL in Sölden weiter wackeln

Ob das Rennen der Herren am Sonntag in Sölden ausgetragen werden kann, ist fraglich. Windböen in Orkanstärke sind auf dem Rettenbachferner angekündigt, laut FIS-Herren-Rennchef Markus Waldner wird bereits um 6.30 Uhr eine erste Entscheidung fallen.

„Der Wetterbericht ist nicht so gut, aber das Programm läuft jetzt einmal ganz normal. Die Piste wird sauber gerutscht, dann erfolgt die Kurssetzung und um 17.00 Uhr die Mannschaftsführersitzung. Wir planen ganz normal wie immer, als ob schönes Wetter wäre“, sagte Waldner in einem ORF-TV-Interview am Samstagnachmittag in Sölden. Schon in den Tagen zuvor hatte die Sturmprognose das Rennen am Sonntag mit einem großen Fragezeichen versehen - mehr dazu in Sölden: Orkan gefährdet Rennen am Sonntag.

Risiko auch für Zuschauer und Beschäftigte

Sonntagfrüh werde bereits um 6.30 Uhr eine erste Entscheidung fallen, denn es gehe auch darum, ob die Gondelbahn überhaupt fahren könne. Und auch um die Sicherheit der Zuschauer und Beschäftigten, befinden sich im Zielraum doch zahlreiche temporäre Aufbauten. Sollte es zu gefährlich sein, werde man die Leute überhaupt nicht erst auf den Berg hinauflassen.

Die Vorhersage sei auch so, dass es mit Fortdauer des Tages schlechter werden soll, womit man auch nicht mit der Beginnzeit - 10.00 Uhr/13.00 Uhr - nach hinten gehen könne. „Entweder es geht morgen, sonst wird es abgeblasen. Und dann ist es definitiv abgesagt“, sagte Waldner im ORF. Eine Verschiebung auf Montag ist kein Thema. Laut Reglement werden Rennen, sollten sie beim Auftakt oder beim Finale am angesetzten Tag nicht stattfinden können, nicht nachgetragen.