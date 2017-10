Wettlokal in Schwaz überfallen

In der Nacht auf Freitag ist in Schwaz ein Wettlokal von einem bewaffneten Räuber überfallen worden. Der Mann bedrohte mit einer Pistole zwei Angestellte und konnte mit einem fünfstelligen Eurobetrag flüchten.

Mit einer Sturmhaube maskiert kam der bis jetzt unbekannte Täter eine Viertelstunde vor Mitternacht in das Lokal. Von den beiden Angestellten an der Bar forderte er mit vorgehaltener Pistole Bargeld. Daraufhin gingen die Angestellten zum Safe und stopften einen Großteil des Geldes in den Rucksack des Täters, der daraufhin die Flucht ergriff.

ZOOM.Tirol

Mann mit „durchschnittlicher Statur“

Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos, jetzt ermittelt das Landeskriminalamt. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit „durchschnittlicher Statur“ und 170 bis 180 Zentimetern Körpergröße. Er war mit einer dunklen Jacke, blauen Jeans und einer dunklen Sturmhaube bekleidet, bewaffnet war er mit einer dunklen Pistole.