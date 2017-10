Lucile: Deutscher Prozessbeginn am 22. Nov.

Im Fall der beiden getöteten jungen Frauen in Kufstein und Endingen muss sich der Verdächtige vor Gericht verantworten. Der Mordprozess in Deutschland gegen den 40 Jahre alten Lkw-Fahrer aus Rumänien beginnt am 22. November.

Wie das Landgericht Freiburg am Freitag mitteilte, seien zunächst acht Verhandlungstage geplant, mit einem Urteil könne demnach Ende Dezember gerechnet werden. Die Anklage lautet auf Mord an der deutschen Studentin Caroline und besonders schwere Vergewaltigung. Die 27 Jahre alte Frau war Anfang November vergangenen Jahres vergewaltigt und getötet worden.

Getrennte Verhandlungen für die zwei Morde

Dem Verdächtigen wird zudem der Mord an der 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin Lucile aus Lyon im Jänner 2014 im 400 Kilometer entfernten Kufstein in Österreich zur Last gelegt. Die beiden Fälle können jedoch nicht gemeinsam verhandelt werden. Da weder der mutmaßliche Täter, noch das Opfer deutsche Staatsbürger seien, kann die deutsche Staatsanwaltschaft den Fall der französischen Studentin nicht übernehmen. Auch wo der Verdächtige bei einer Verurteilung seine Strafe absitzen muss, ist noch offen.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wartet indes noch auf Ermittlungsergebnisse aus Deutschland, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr der APA. Wann in Österreich Anklage erhoben werde, könne man derzeit noch nicht sagen.