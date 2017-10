Mann bei Brand schwer verletzt

Bei einem Brand in Itter ist am Donnerstagmittag ein 61-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann befand sich in einer Sauna in einem Keller, in dem ein Brand zu extremer Hitze und extremem Rauch geführt hatte.

Kurz vor 12.00 Uhr Mittag ging der Brandalarm bei der Feuerwehr ein. Als diese am Brandort eintraf, hatte sich in dem Keller extrem dichter Rauch entwickelt, berichtete Feuerwehrkommandant Reinhard Astner gegenüber ORF Tirol. Nachdem die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz zu löschen begonnen hatten, entdeckten sie in einem Saunaraum den Mann. Dieser wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Unklar war, ob der Mann in der Sauna vor dem massiven Rauch geschützt war oder ob die Türe zum Keller länger offenstand und der Rauch dadurch auch in die Sauna eindrang. Laut Feuerwehr dürfte der Brand von einer Couch ausgegangen sein, die durch eine Zigarette in Brand geraten war. Die oberen Stockwerke des Einfamilienhauses blieben unbeschadet.