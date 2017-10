Lkw-Blockabfertigung als „Hilfsmaßnahme“

Zum zweiten Mal führt Tirol am Freitag eine Blockabfertigung durch. Bei Kufstein werden von der Früh weg die Lkws in Richtung Süden gezählt und bei Bedarf verlangsamt oder angehalten. In Bayern stößt die Maßnahme auf Unverständnis.

Nur mehr 300 Lkws pro Stunde dürfen am Freitag bei Kufstein-Kiefersfelden durch Tirol fahren. Der Rest wird verlangsamt oder angehalten. Damit will das Land einen Stau in Tirol verhindern, der oftmals am Morgen nach dem Feiertags-Fahrverbot entsteht. Bei der ersten Blockabfertigung Anfang Oktober habe das gut funktioniert, so Markus Widmann, Chef der Verkehrspolizei. Bei der ersten Blockabfertigung, dem Tag der Deutschen Einheit, herrschte auch in Deutschland ein Lkw-Fahrverbot, so dass an der Grenze zu Österreich zu Beginn der Kontrollen noch keine Lkw anstanden.

Am Freitag nach dem Nationalfeiertag sei aber mit deutlich mehr Lkw-Verkehr zu rechnen, erklärt Markus Widmann, Chef der Verkehrspolizei. An diesem Tag herrsche in Deutschland kein Lkw-Fahrverbot, die österreichischen Kontrollen könnten hier den Lkw-Fluss massiv abbremsen und dadurch zu Staus führen.

Unverständnis und Protest bei den Nachbarn

In Bayern kann man die Maßnahme nicht verstehen. Damit werde ein großer Stau in Bayern produziert, erklärt Peter Böttinger von der Verkehrspolizei Rosenheim. Die Polizei in Bayern rechnet mit Auswirkungen und möglichen Staus bis nach München oder Salzburg.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat die Blockabfertigung kritisiert, sie sei ein Verstoß gegen den Grundsatz europäischer Warenverkehrsfreiheit – mehr dazu in Bayern mit Kritik an Lkw-Blockabfertigung.

Auslöser für die Maßnahme waren die am Pfingstsamstag gemachten Erfahrungen. An diesem Tag kam es zwischen Kufstein und dem Brenner zu einem Verkehrskollaps und der gesamte Verkehr im Inntal zum Erliegen. Platter hatte die Blockabfertigung als „Hilfsmaßnahme“ bezeichnet, ohne die die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre – mehr dazu in Platter will Lkw-Verkehr auf A12 einschränken.