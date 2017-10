Zwei Arbeiter in Bahnhof von Zug gestreift

Am Bahnhof Seefeld sind Donnerstagfrüh zwei Arbeiter von einem Arbeitszug gestreift worden. Ein Arbeiter wurde schwer verletzt und musste in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Der zweite Arbeiter wurde leicht verletzt.

Die zwei einheimischen Arbeiter im Alter von 52 und 53 Jahren waren kurz vor 8.00 Uhr mit Schwellarbeiten beschäftigt. Gleichzeitig wollte ein Lokführer eine Lokomotive verschieben, er bekam das Freizeichen und fuhr langsam an den Arbeitern vorbei. Aus bisher unbekannter Ursache streifte er die beiden Arbeiter.

Zeitungsfoto.at

Keine lebensbedrohenden Verletzungen

Der 52-jährige Arbeiter aus dem Bezirk Imst wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Dort konnten die Ärzte am Vormittag aber Entwarnung geben. Der Man hat keine lebensbedrohlichen Verletzungen, er liegt bereits auf der Normalstation. Sein 53-jähriger Kollege aus dem Bezirk Innsbruck-Land wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Hall gebracht.

ÖBB

Bahnhof und Bahnstrecke wegen Arbeiten gesperrt

Der Bahnhof Seefeld ist derzeit wegen der Umbauarbeiten für die Nordische Ski-Weltmeisterschaft, die 2019 in Seefeld stattfinden wird, gesperrt. Wegen Erhaltungsarbeiten ist auch die Bahnstrecke zwischen Innsbruck und Scharnitz bis nächsten Donnerstag gesperrt.