Große Auszeichnung mit Tiroler Adler Orden

Elf Menschen sind Mittwochnachmittag im Landhaus in Innsbruck mit dem „Tiroler Adler Orden“ in Gold und Silber ausgezeichnet worden. Das ist die höchste Auszeichnung des Landes Tirol für Nicht-Tiroler.

Wie Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in seiner Ansprache erklärte, hätten die Geehrten mit ihrem Engagement für Tirol auf eindrucksvolle Art und Weise bewiesen, dass sie im Herzen alle Tirolerinnen und Tiroler seien, „dafür möchte ich Ihnen den Dank des Landes Tirol aussprechen“, so Platter. Mit der Dankesfeier vor dem Nationalfeiertag wolle das Land ein bewusstes Ausrufzeichen in der schnelllebigen Zeit setzen und die große Wertschätzung den Geehrten gegenüber zum Ausdruck bringen.

Den Tiroler Adler-Orden in Gold erhielt Helga Fritsch, die als Rektorin der Medizinischen Universität Innsbruck die erste Frau in dieser Funktion an einer Medizinischen Universität in Österreich war. Sie erhielt den Orden für ihre herausragenden Verdienste um den Wissenschaftsstandort Tirol.

Land Tirol/Frischauf

Michael E. Heinritzi erhielt von der Tiroler Landesregierung den Tiroler Adler-Orden in Gold für seine nachhaltigen Verdienste um den Wirtschaftsstandort Tirol verliehen. Er ist der größte Franchisenehmer Europas mit 50 McDonald’s Restaurants in Deutschland und Österreich, sieben davon in Tirol. Er beschäftigt in seinen Restaurants über 1.800 Mitarbeiter und unterstützt maßgeblich die McDonald’s Kinderhilfe für Familien mit schwerkranken Kindern, so das Land in der Begründung für die Auszeichnung.

Insgesamt elf Personen mit Adler-Orden geehrt

Den Großen Tiroler Adler-Orden erhielten auch Dr.in MMag.a Regina Brandl für ihre Verdienste um das Bildungswesen in Tirol insbesondere in der Diözese Innsbruck sowie Johannes Reitmeier, M.A. für seine Verdienste um das Tiroler Landestheater und um das Kulturwesen.

Den Tiroler Adler-Orden in Gold für das Jahr 2016 erhielten Professorin Daria de Pretis für ihre Verdienste um den Einsatz für die universitäre Zusammenarbeit Trient, Bozen und Innsbruck, Anna Lindner von Pichler für ihre Verdienste um die Pflege und Aufrechterhaltung der Verbindung zu Tirol mit Dreizehnlinden/Brasilien sowie Dr. Ludwig Summer für seine Verdienste um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Tirol und Vorarlberg.

Land Tirol/Frischauf

Für das Jahr 2017 erhielten neben Helga Fritsch und Michael Heinritzi auch Magdalena Kauz für ihre Verdienste um das Kulturwesen, insbesondere um das Literaturfestival „Sprachsalz“, Mag. Hans-Peter Trost für sein Verdienste um den Tiroler Sport sowie Dr. Gert Vogt für seine Verdienste um den deutschen Freundeskreis der Universität Innsbruck den Tiroler Adler-Orden in Gold. Den Tiroler Adler-Orden in Silber erhielt Dr. Dieter Gruber für seine Verdienste um die Umwelt und den Wirtschaftsstandort Tirol.

Die Geschichte des Tiroler Adler Ordens

Der Tiroler Adler Orden wurde vom Tiroler Landtag im Jahr 1970 geschaffen. Damit sollen jene Personen geehrt werden, deren Aufenthalt oder Besuch in Tirol oder deren freundschaftliche Beziehung zum Land von politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung ist. Die Verleihung der Tiroler Adler Orden findet immer am 25. Oktober im Rahmen des Festprogramms zum Vorabend des Nationalfeiertags statt.

Links: