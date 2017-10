Gletscher profitieren von deutschen Ferien

Deutsche Herbstferien und der Reformationstag fallen günstig für den Tiroler Tourismus. Spielt das Wetter mit, können Tirols Gletscherskigebiete angesichts einer Urlaubswoche und dem Feiertag am 31. Oktober mit einem Ansturm rechnen.

Alle fünf Tiroler Gletscher haben bereits ihren Betrieb aufgenommen. Auch in Kitzbühel sind bereits zwei Lifte in Betrieb: der Resterkogel und der Walderlift am Hahnenkamm. Hier freut man sich über viele Trainingsgruppen. Neben Profis ziehen hier auch Schulklassen ihre ersten Schwünge durch die Tore. Für die nächsten Tage, schönes Wetter vorausgesetzt, rechnet man vor allem wegen der vielen Zweitwohnsitze mit vielen Gästen.

Vom Weltcup profitieren auch die „Nachbarn“

Sölden ist an diesem Wochenende wegen des Skiweltcups sehr gut gebucht, davon profitieren auch der Pitztaler und der Kaunertaler Gletscher. Man habe die Erfahrung gemacht, dass viele dem Rummel in Sölden ausweichen wollten und stattdessen in die ruhigeren Skigebiete kommen, hieß es beim Tourismusverband. An die 2.000 bis 3.000 Skifahrer werden bei schönem Wetter täglich erwartet.

Feiertag füllt Hotels im Zillertal und in Osttirol

Sehr gut ist die Buchungslage für die nächsten Tage in Tux und Finkenberg im Zillertal. Die Touristiker führen das auf die günstige Lage des Feiertags (Reformationstag) heuer in Deutschland zurück. Davon profitierten auch die geöffneten Hotels vor allem mit Wellnessangebot in Osttirol. Hier sind für die nächsten Tage mehr Zimmer gebucht als im Vorjahr.

Am Stubaier Gletscher hängt es wie überall vom Wetter ab, wie groß der Ansturm sein wird, bei Sonnenschein rechnet man mit bis zu 6.000 Skifahrern. Für alle Tourismusregionen Tirols gilt, dass die Herbsturlauber immer kurzfristiger und wetterabhängiger buchen.