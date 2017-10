Max wartet weiter auf Knochenmarkspender

Für den dreijährigen Max aus der Steiermark, der an einer tödlichen Erkrankung des Immunsystems leidet, werden immer noch Knochenmarkspender gesucht. Die Lienzer Typisierungsaktion hat einen Spender ergeben, aber für einen anderen Patienten.

In Lienz und in Imst wurden heuer im März großangelegte Typisierungsaktionen durchgeführt. Gesucht werden Stammzellenspender für den kleinen Max - mehr dazu in Spender für todkranken Buben gesucht und Spendersuche für Max geht in Imst weiter.

privat

Max geht es derzeit besser

Für Max geht die Suche nach einem passenden Spender weiter, so die Obfrau der Osttiroler Kinderkrebshilfe, Anni Kratzer: „Es laufen jetzt noch vier Aktionen. Und interessanterweise geht es dem Max derzeit ganz gut. Er hat sich wieder ein bisschen erholt. Und das ist vielleicht eine Chance für uns alle, dass er doch noch ein bisschen mehr Zeit hat als nur bis Weihnachten. Ich hoffe das.“

Am Montag spendete ein Osttiroler Knochenmark. Es gab aber mit Max keine genetische Übereinstimmung. Die Knochenmarkspende kann aber vermutlich für einen anderen Patienten verwendet werden. Die Identitäten von Spender und Empfänger bleiben anonym.

Link: