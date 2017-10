Kauns bekommt neuen Bürgermeister

Der Gemeinderat von Kauns wählt am Mittwochabend einen neuen Bürgermeister, nachdem der frühere Ortschef im Sommer zurückgetreten ist. Der bisherige Vizebürgermeister Matthias Schranz soll jetzt übernehmen.

Mit 31 Jahren wird der diplomierte Krankenpfleger Matthias Schranz zu den jüngsten Bürgermeistern im Land gehören. Seine Wahl am Mittwochabend ist praktisch fix. Im Gemeinderat von Kauns gibt es nur eine Gemeinschaftsliste. Der künftige Bürgermeister sieht es als ein wichtiges Vorhaben, neuen Wohnraum zu schaffen, damit junge Familien sich in der kleinen Gemeinde ansiedeln können. Anfragen dafür gebe es genug, so Schranz.

Schranz will einen Neustart

Sein Vorgänger Bernhard Huter hatte im Juli das Handtuch geworfen. Nach Konflikten und Unstimmigkeiten mit dem Amtsleiter sah Huter für sich keine Zukunft mehr an der Spitze der Gemeinde mehr dazu in Kauns: Bürgermeister reichte Rücktritt ein. Sein Nachfolger Matthias Schranz will diesbezüglich einen Neustart. Er hofft, dass die Zusammenarbeit in der Gemeinde unbelastet funktionieren wird.