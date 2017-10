Ein Jahr im Rampenlicht als Miss Südtirol

Johanna Ciech aus Branzoll im Südtiroler Unterland strahlt mit ihrem Krönchen um die Wette. Am Wochenende wurde die 19-Jährige zur Miss Südtirol gekürt, beim ersten Fotoshooting legte sie einen modischen Auftakt hin.

„Ich habe am ganzen Körper gezittert, das passiert mir sonst nie, aber ich war einfach extrem aufgeregt!“ So beschreibt Johanna Ciech den Moment, als sie im Meraner Kursaal der Wahl der Miss Südtirol 2017 entgegenfieberte. „Als mein Name gefallen ist, wusste ich gar nicht, was ich denken sollte und was ich tun sollte. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das alles zu realisieren.“

Athesia

Inzwischen hat sich Johanna an ihren Titel gewöhnt. Ein paar Tage nach ihrer Kür steht der erste Fototermin an. Bei der Location in Kaltern wartet schon die Visagistin. Vor der Kamera kann Johanna dann ihr strahlendes Lächeln herzeigen und den neuen Alltag als Miss trainieren.

Ein Jahr zum Träumen

ORF

Die 19-Jährige, die seit drei Jahren glücklich liiert ist, freut sich auf ein spanndendes Jahr. Nach der Matura gönnt sie sich gerade eine Auszeit, sie jobbt als Kinderbetreuerin und gibt Nachhilfe. Außerdem will sich Johanna Ciech in Ruhe für ein Studium entscheiden. In dieser Lebensphase kommt der Titel „Miss Südtirol“ mit seinen Möglichkeiten gerade recht.

Die neue Miss Die Neue heißt Johanna Ciech, sie ist 19 Jahre alt und kommt aus Branzoll im Unterland. „Südtirol heute“ hat sie zu Hause besucht und zum ersten Fototermin begleitet.

Die Mutter Sabine Ciech wird jeden Lebensweg von Johanna unterstützen, Hauptsache die Tochter findet ihr Glück. Familie und Freunde haben auch bei der großen Gala mitgefiebert. Mama Sabine hat Johannas Zukunft als Schönheitskönigin schon vorhergesehen, als diese erst zwölf Jahre alt war, heute ist sie sichtlich stolz auf ihre Tochter: „Johanna hat so ein schönes Lachen. Es gibt viele nette, hübsche Mädchen. Aber sie hat so eine Ausstrahlung, wenn sie lacht, das ist das Schöne an ihr.“

ORF

Vor 25 Jahren wurde die erste Miss Südtirol gekürt, da war die neue Miss noch gar nicht geboren. Die will die kommenden zwölf Monate einfach genießen. Schon beim ersten Fotoshooting strahlte Miss Johanna mit dem Wetter um die Wette. „Ich werde das Jahr nutzen, um herauszufinden, ob es mir gefällt, im Rampenlicht zu stehen. Ich werde einfach schauen, was auf mich zukommt.“