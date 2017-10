Vorlesetag soll Lust am Lesen wecken

Der Tiroler Vorlesetag geht in die zweite Runde. Dieses Jahr findet er am 16. November statt. Es wird zahlreiche Veranstaltungen in Büchereien geben, Schulen widmen sich an dem Tag dem Lesen und auch für Seniorinnen und Senioren wird einiges geboten.

Neben 70 Büchereien nehmen am heurigen Vorlesetag rund 200 Schulen aus allen Tiroler Bezirken am Aktionstag teil. Das sind doppelt so viele Schulen wie im letzten Jahr - mehr dazu in Das war der erste Tiroler Vorlesetag . Das Programm der Schulen ist vielfältig. Es wird interaktiv gestaltetes Lesen, Vorlesespaziergänge, musikalische Vorlesespaziergänge oder Leseflashmobs geben. "Der Vorlesetag weckt die Freude am Lesen und das Interesse an Literatur“, meint Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) über das Ziel.

Auch für ältere Menschen wird am Vorlesetag viel geboten. So lesen auch in diesem Jahr ORF-Moderatorinnen und Moderatoren in Seniorenwohnheimen.

Kathariana Kramer , Wohnheim Reichenau ISD, Innsbruck

, Wohnheim Reichenau ISD, Innsbruck Thomas Arbeiter , Städtisches Wohn- und Pflegeheim Hall

, Städtisches Wohn- und Pflegeheim Hall Klaus Schönherr , Altersheim der Stadt Landeck Landeck

, Altersheim der Stadt Landeck Landeck Klaus Horst , Haus Via Claudia, Barmherzige Schwestern Ibk Nassereith

, Haus Via Claudia, Barmherzige Schwestern Ibk Nassereith Michael Irsperger , Haus Ehrenberg Ehenbichl

, Haus Ehrenberg Ehenbichl Brita Bauer , Jenbacher Sozialzentrum, Humano Care GmbH Jenbach

, Jenbacher Sozialzentrum, Humano Care GmbH Jenbach Robert Hippacher , Wohn- und Pflegeheim Nußdorf-Debant Nußdorf Debant

, Wohn- und Pflegeheim Nußdorf-Debant Nußdorf Debant Waltraud Kiechl , Wohn- und Pflegeheim der Gemeinde Kirchbichl

, Wohn- und Pflegeheim der Gemeinde Kirchbichl Erhard Berger, SeneCura Sozialzentrum Kirchberg

Am Abend liest die Autorin Judith W. Taschler im Studio 3 im ORF Tirol.

Land Tirol/Kathrein

Veranstaltungen in Büchereien

Die öffentlichen Büchereien und Bibliotheken in Tirol bieten heuer unter anderem Vorlesegruppen und -stunden, Wimmelbuch-Aktionen oder Originelles wie ein Buch-Kino, Vorlese-Schach und sprechende Vitrinen. Im Rahmen des ganzjährigen Programmes „Horch zua“ kommen auch beim Vorlesetag KinderbuchautorInnen sowie Veranstaltungen mit Zeit- und Ortszeugen zum Zug. Vorlese-Seminare werden zudem bei „Ganz Ohr“, einer Aktion der Pfarrbibliotheken, angeboten.

Tiroler Vorlesebuch

Heuer ist erstmals ein „Tiroler Vorlesebuch“ verfügbar. Das 143-seitige Werk bietet 20 kurze und längere Geschichten für Kinder bis fünf Jahre und ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Zudem enthält es Tipps und Tricks für eine gelungene Vorleseatmosphäre. Dies soll der erste Band einer Tiroler Vorleseanthologie sein, die auf weitere Altersgruppen ausgeweitet wird.

