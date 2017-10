Alkoholisierter erfasst mit Pkw Fußgängerin

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Montag in Ramsau (Bezirk Schwaz) eine Fußgängerin mit seinem Pkw erfasst. Die Frau blieb verletzt auf der Straße liegen, der Lenker hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Der 58-Jährige war gegen 2.00 Uhr auf der Straße in Richtung Mayrhofen unterwegs, als er die 59-Jährige übersah, die zu diesem Zeitpunkt auf Höhe der Shell-Tankstelle die Fahrbahn überqueren wollte.

Die Frau wurde vom Fahrzeug erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert, bevor sie verletzt auf der Straße liegen blieb. Nach der Erstversorgung wurde die Fußgängerin mit Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

ZOOM.Tirol

Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest ergab eine Alkoholisierung von 1,5 Promille, hieß es. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

