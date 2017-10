Mega-Umbau: 50 Sendeanlagen senden jetzt HD

Eine neue Ära des digitalen Antennen-Fernsehens beginnt in Nordtirol ab Montag, am Dienstag dann in Osttirol. Der Antennen-Empfang aller ORF-Programme und vieler weiterer Sender wird auf HD umgestellt. In die Umrüstung der Sender war aufwändig.

Im August wurde das neue technische Herzstück an der Hauptsendeanlage des ORF Tirol am Patscherkofel montiert. Der oberste Teil des Sendemastes ist jetzt - nach 50 Jahren - auf den modernsten Stand der Technik umgebaut. Der technische Aufwand war enorm, der Nutzen für die ORF-Kunden ist es letztlich auch, weil die HD-Technologie ein fünf Mal schärferes Bild bringt.

ORF

Insgesamt sind an die 50 Sendeanlagen im ganzen Land für HD-Empfang via Antenne aufgerüstet worden. Ähnlich aufwendig wie am Patscherkofel waren etwa auch die Montagearbeiten am Sender Krahberg im Tiroler Oberland.

Für die Mitarbeiter der Sendertechnik ist die Umrüstung eine große logistische und personelle Herausforderung - vor allem am Montag, dem Tag der Umstellung, ab 3.00 Uhr. Da mussten, mit Personalunterstützung aus Ostösterreich, alle Sender auf HD umgeschaltet werden.

Sat- und Kabelkunden von Umstellung nicht betroffen

Insgesamt zwei Millionen Euro sind für die Umrüstung investiert worden. Damit bekommen 40.000 Tirolerinnen und Tiroler, die den ORF über Antenne empfangen, künftig das bestmögliche Bild ins Haus geliefert. Betroffene Kunden müssen allerdings einiges beachten, um das neue HD-Signal auch empfangen zu können - mehr dazu in DVB-T2 Umstellung - so sehen Sie scharf.