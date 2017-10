Student bei Wanderunfall tödlich verunglückt

Ein italienischer Student konnte am Sonntag nur mehr tot geborgen werden. Der 20-Jährige dürfte bereits am Freitag beim Abstieg vom Pendling bei Thiersee ausgerutscht und über felsiges Gelände abgestürzt sein.

Gemeinsam mit einem Studienkollegen wollte der 20-jährige, in Kufstein wohnhafte Student aus Italien gemeinsam mit einem Studienkollegen eine Wanderung zum Kufsteiner Haus am Gipfel des Pendling-Berges unternehmen. Bereits beim Aufstieg bekam sein Kollege Schwierigkeiten und drehte um. Der 20-Jährige setzte die Wanderung alleine fort. Sowohl am Gipfel als auch beim Abstieg wurde er von anderen Wanderern gesehen.

zeitungsfoto.at

Absturz über felsiges Gelände

Als der Student am Samstagabend nicht zuhause war, meldeten ihn seine Studienkollegen als vermisst. Eine Suchaktion wurde gestartet, die allerdings wegen der Dunkelheit abgebrochen werden musste. Am Sonntagvormittag wurde die Suche mit einem Hubschrauber fortgesetzt. Die Suchkräfte fanden schließlich die Leiche des jungen Mannes.

zeitungsfoto.at

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der 20-Jährige beim Abstieg am Ostgrat vom Steig abgekommen sein. Er dürfte dann ausgerutscht und etwa 80 Meter über felsiges Gelände abgestürzt sein. Dabei zog sich der Student tödliche Verletzungen zu.