Buch in Tirol: Vandalenakt sorgt für Empörung

Unbekannte haben in Buch in Tirol einen Pfeil auf eine Christusfigur an der Raffau-Kapelle in St. Margarethen (Gemeinde Buch in Tirol) geschossen. Erst bei einer Reinigung wurde der Pfeil jetzt entdeckt, die Betreuer der Kapelle sind empört.

Die Raffau-Kapelle in St. Margarethen sollte am Sonntag für eine bevorstehende Andachtsmesse gereinigt werden. Bei den Arbeiten dazu fiel den Betreuern der Kapelle auf, dass in der Christusfigur am Kreuz in etwa vier Metern Höhe ein Pfeil steckte.

„Ein beispielloser Frevel“, zeigten sich die Betreuer der Kapelle empört. Sie erstatteten bei der Polizei Anzeige. Die Polizei geht man davon aus, dass der Pfeil mit einem Blasrohr auf die Christusfigur geschossen wurde. An der Figur ist ein kleiner Schaden entstanden.