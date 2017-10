Vanessa Herzog: Sieg über 500 Meter

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat sich auch im zweiten Vorbereitungsrennen in Inzell (Oberbayern) in starker Form präsentiert. Die 22-Jährige gewann die 500 m am Samstag in 37,96 Sekunden.

Sie ist damit die einzige Athletin, die heuer auf europäischem Eis unter der Marke von 38,00 Sekunden blieb.

GEPA

„Ich bin voll happy. So kann es echt weitergehen. Ich habe mich heute gar nicht so schnell gefühlt und in jedem Fall noch Reserven“, meinte Herzog nach dem Wettbewerb. Am Sonntag wird die Tirolerin noch die 1.500 m bestreiten, bevor es nach einem kurzen Heimaturlaub Anfang November ins niederländische Heerenveen geht, wo der Weltcup startet.

Heidegger: Rekord weiter verbessert

Auch Linus Heidegger zeigte sich in Inzell schon gut in Form. Der 22-jährige Tiroler verbesserte seinen österreichischen Rekord über 5.000 m um eineinhalb Sekunden auf 6:23,18 Min. „Ich blicke jetzt sehr zuversichtlich auf die ersten Weltcupstarts und den damit verbundenen Beginn der Olympiaqualifikation“, erklärte Heidegger danach.

GEPA/Mathias Mandl

