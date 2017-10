Reformation: Großer Festakt zum Abschluss

tirol.feiert.evangelisch - mit einem großen, bunten Fest und mit einer Entschuldigung von Landeshauptmann Günther Platter ist Samstagabend das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ in der Messe Innsbruck zu Ende gegangen.

Über Jahrhunderte sind evangelische Christen in Tirol wegen ihres Glaubens unterdrückt, verfolgt und sogar des Landes vertrieben worden. Im 17. Jahrhundert aus dem Defereggental, im 19. Jahrhundert aus dem Zillertal. Ein dunkles Kapitel der Tiroler Geschichte, für das sich Landeshauptmann Günther Platter am Samstag vor 600 geladenen Gästen in der Messe Innsbruck in aller Form entschuldigte.

Ausdruck des Bedauerns

Mit den damaligen Vertreibungen, sei sehr viel Leid, Elend und Not verbunden gewesen und deshalb sei es ihm ein besonderes Bedürfnis gewesen sein Bedauern mit einer Entschuldigung auszudrücken, erklärt Platter im Gespräch mit dem ORF. So etwas dürfe nie mehr wieder geschehen, sagt Platter weiter.

Die zahlreichen geladenen Gäste quittieren die Entschuldigung mit viel Applaus. Sie verstärkte die Feierstimmung zum Jubiläum. Auch der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker aus Wien nimmt die Entschuldigung dankend an und verweist darauf, wie wichtig es gerade in Zeiten wie diesen ist, einander in Offenheit, Achtung und Respekt zu begegnen und das Gemeinsame über das Trennende zu stellen - in und außerhalb der christlichen Kirchen.

Jubiläumsjahr war durchwegs positiv

Das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation bilanziert Bischof Bünker positiv. Mit vielen Aktionen und Veranstaltungen sei es gelungen mit vielen Menschen über Martin Luther, seine Vorstellungen von Kirche und die Reformation ins Gespräch zu kommen. Es sei gelungen, christlich-evangelisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen - auch in Tirol.

Die evangelische Kirche zählt in Tirol zwar nur sieben Gemeinden und rund 12.000 Gläubige, aber auch als Minderheit kann sie einiges bewirken. Besonders im Verein mit den anderen christlichen Kirchen.

