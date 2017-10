ÖAV „Grünes Kreuz“ - Ehrung für drei Tiroler

Am Samstag hat der Alpenverein drei Tirolern und einem Salzburger das „Grüne Kreuz“- eine der höchsten Auszeichnungen für Bergretter - verliehen. Die vier Auserwählten wurden für ihren außergewöhnlichen Einsatz am Berg ausgezeichnet und geehrt.

Seit nunmehr 94 Jahren verleiht der Österreichische Alpenverein im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung das Grüne Kreuz, eine der höchsten Auszeichnungen für Bergretter. Einsatzbereitschaft, bergsteigerische Kompetenz und Erfahrung für die Menschen in Bergnot werden mit dieser Auszeichnung honoriert. Am 21. Oktober wurde diese Ehre vier Bergrettungsleuten aus Tirol und Salzburg zuteil.

ÖAV

Mehr als 12.500 Bergretterinnen und Bergretter in 291 Ortsstellen stehen in ganz Österreich im Dienst. Mit jedem einzelnen Einsatz setzen sie sich der alpinen Gefahren aus. Die Selbstverständlichkeit Risiken auf sich zu nehmen, resultiert aus einer Solidarität, die in der Bergsteiger-Gemeinschaft eine lange Tradition hat und große Anerkennung verdient.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden folgende Personen mit dem Grünen Kreuz ausgezeichnet:

• Dr. Walter Phleps, Bergrettung Ortsstelle Fieberbrunn, Tirol

• Thomas Schwarz, Bergrettung Ortsstelle Kufstein, Tirol

• Johann Brunner, Bergrettung Ortsstelle Kufstein, Tirol

• Franz Apfelknab, Bergrettung Ortsstelle Tamsweg, Salzburg

Strenge Kriterien bei Vergabe des Ehrenzeichens

Das Grüne Kreuz gilt aufgrund der anspruchsvollen Auswahlkriterien als eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bergrettungswesen. Voraussetzung dafür sind „mehrmalige, außerordentlich schwierige alpine Rettungen oder Bergungen, wobei eine deutliche Überschreitung der durchschnittlichen Pflichterfüllung gegeben sein muss“. In den 94 Jahren seit Einführung des Grünen Kreuzes wurden erst 505 Personen damit ausgezeichnet. Vier Bergretter, darunter drei Tiroler die diese herausragende Leistungen erbracht haben, dürfen sich 2017 über die Auszeichnung freuen.

Selbstloser Einsatz

„Der Alpenverein drückt mit dieser Auszeichnung seinen Dank, seine Wertschätzung und seine Bewunderung aus, denn das, was die Frauen und Männer im Österreichischen Bergrettungsdienst, aber auch Piloten, Flugretter und Notärzte leisten, ist für den Alpenverein von außerordentlicher Bedeutung“, betont Alpenvereins-Vizepräsident Dr. Erich Wetzer.

