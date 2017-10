Umstellung auf HD: Tirol wird schärfer

Eine neue Ära des digitalen Antennen-Fernsehens beginnt ab Montag in Nordtirol und ab Dienstag in Osttirol. Der Empfang der ORF-Programme wird auf High Definition umgestellt. Das bringt ein fünfmal schärferes Bild für Tirol-Heute Zuseher.

Insgesamt 50 Sendeanlagen im ganzen Land wurden für HD-Empfang via Antenne aufgerüstet. Besonders aufwändig war der Tausch eines 2,5 Tonnen schweren Zylinders am Sendemasten am ORF-Hauptsender Patscherkofel im Sommer.

ORF/unterweger

Kabel- und SAT-Empfang nicht betroffen Die Umstellung betrifft nur den Empfang via Antenne. Mehr Informationen zur Umstellung finden Sie hier: DVB-T2 Umstellung - so sehen Sie scharf

Anspruchsvoll waren auch die Montagearbeiten an den größeren Sendern wie zum Beispiel dem Krahberg im Tiroler Oberland oder dem Rauchkofel in Osttirol. Der Aufwand soll aber für die Zuseher des ORF einen Nutzen bringen. „Die Frequenzen wurden langsam knapp in Tirol“, erklärte Klaus Töchterle, Leiter des Sendebetriebs der ORS West. Wegen des Mobilfunks und anderer Datennutzung hat der Rundfunk nur begrenzte Frequenzen zur Verfügung. Jetzt könne man mit der gleichen Bandbreite mehr Programme in besserer Qualität senden.

ORF

Umstellung als Herausforderung

Für die Sendertechnik der ORS war die Umrüstung eine große logistische und personelle Herausforderung. Auch am Montag, dem Tag der Umstellung, sind sechs Teams der ORS ab drei Uhr früh unterwegs um den Empfang zu sichern. Möglich ist das nur mit Unterstützung von Technikern aus Salzburg, Wien und Oberösterreich.

Insgesamt wurden 2 Millionen Euro in die Umrüstung investiert. Damit bekommen ab Montag 40.000 Tirolerinnen und Tiroler, die den ORF über Antenne empfangen, künftig alle ORF-Programme und weitere Sender in bester HD-Qualität ins Haus.