Landesgericht: Blick hinter die Kulissen

169 Richter sind im Justizgebäude in der Maximilianstraße in Innsbruck im Amt. Am Nationalfeiertag geben sie erstmals Einblicke in ihre Arbeit und in eigentlich verschlossene Räume wie das Beratungszimmer der Geschworenen.

Der Gerichtssaal ist oftmals Angeklagten und Zeugen, Richtern und Anwälten vorbehalten. Beim Tag der offenen Tür gibt es die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen und beispielsweise in den Schwurgerichtssaal zu werfen. Erstmals haben Besucher mit einem Tag der offenen Tür Zugang zum Landesgericht. Auch ansonsten nicht zugängliche Bereiche wie etwa der Salon des Oberlandesgerichtes sind am Nationalfeiertag geöffnet. Dort wird der Präsident des Oberlandesgerichts, Klaus Schröder, die Besucher am Nationalfeiertag selbst empfangen.

ORF

Ihm gehe es mit dem Tag der offenen Tür darum, den Besuchern Ängste und Scheu zu nehmen, erklärte Schröder: „Die Justiz lebt davon, dass die Bevölkerung hohes Vertrauen in sie hat“. Das soll durch den Tag der offenen Tür gestärkt werden. Die Besucher sollen sehen, dass da nichts Geheimes passiere, sondern Menschen nach bestem Wissen und Gewissen ihre Arbeit erledigen. Zudem solle klarer werden, was Richter und Staatsanwälte eigentlich machen. Das soll Berührungsängste nehmen, aber auch Junge und Interessierte über mögliche Karrierewege informieren.

ORF

Nationalfeiertag: Auch Justizwache mit dabei

Auch die Justizwache wird in den Tag der offenen Tür mit eingebunden. Zu vielen Verhandlungen müssen Justizwachbeamte Angeklagte aus der Haft vorführen. Das ist oft heikel. Am Tag der offenen Tür werden Justizwachbeamte daher auch ihre Ausrüstungsgegenstände wie beispielsweise den Taser zeigen und erklären.

ORF

Auch über das Grundbuch oder die Justiz-Auktion können sich Interessierte am Nationalfeiertag informieren. Das Landesgericht ist am 26. Oktober von 10 Uhr bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.